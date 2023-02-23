Jakub Kaczmarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kaczmarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kaczmarek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kaczmarek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kaczmarek 3 Aralık 2001 tarihinde Będzin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kaczmarek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kaczmarek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFG yapmaktadır. Jakub Kaczmarek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwarek Tarnowskie Góry futbol takımında oynamaktadır. Gwarek Tarnowskie Góry takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Kaczmarek'nin Gwarek Tarnowskie Góry ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kaczmarek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kaczmarek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Kaczmarek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kaczmarek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2017 yılında Sosnowiec U19

1 Temmuz 2018 yılında Sosnowiec II

26 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

9 Şubat 2023 yılında Gwarek T.G.

30 Haziran 2023 yılında Z. Sosnowiec

Jakub Kaczmarek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kaczmarek şuan Gwarek Tarnowskie Góry takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sarmacja Będzin (2011-2017), Zagłębie Sosnowiec (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.