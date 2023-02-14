Jakub Kadak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kadak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kadak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kadak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kadak 14 Aralık 2000 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jakub Kadák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kadak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Sports yapmaktadır. Jakub Kadak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Kadak'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kadak Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jakub Kadak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kadak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kadak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AS Trencin

19 Temmuz 2022 yılında FC Luzern

Jakub Kadak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kadak şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Kadak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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