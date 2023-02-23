Jakub Kaluzinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kaluzinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kaluzinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kaluzinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kaluzinski 31 Ekim 2002 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kałuziński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kaluzinski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Jakub Kaluzinski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Kaluzinski'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kaluzinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kaluzinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakub Kaluzinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kaluzinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lechia U19

5 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Jakub Kaluzinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kaluzinski şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Kaluzinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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