Jakub Kielb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kielb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kielb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kielb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kielb 15 Temmuz 1993 tarihinde Jarocin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kiełb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kielb Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Jakub Kielb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 29 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jakub Kielb'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kielb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kielb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kielb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kielb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SMS Lodz

1 Temmuz 2011 yılında Tur Turek

25 Şubat 2013 yılında LKS Lodz

18 Nisan 2013 yılında Tur Turek

18 Temmuz 2013 yılında Termalica

11 Temmuz 2014 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2015 yılında Termalica

23 Ekim 2015 yılında Jarota Jarocin

29 Temmuz 2016 yılında Warta Poznań

Jakub Kielb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kielb şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Kielb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jarota Jarocin, UKS SMS Lodz

Polonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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