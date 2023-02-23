Jakub Kisiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kisiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kisiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kisiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kisiel 5 Şubat 2003 tarihinde Wyszków şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kisiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kisiel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Kisiel'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kisiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kisiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kisiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kisiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2020 yılında Legia II

7 Ekim 2020 yılında Legia Varşova

4 Şubat 2022 yılında Stomil

30 Haziran 2022 yılında Legia Varşova

Jakub Kisiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kisiel şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Kisiel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nadnarwianka Pułtusk

Polonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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