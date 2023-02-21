Jakub Klima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Klima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Klima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Klima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Klima 28 Ağustos 1998 tarihinde Nymburk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Klíma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Klima Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Jakub Klima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Klima'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Klima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Klima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Klima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Klima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ml. Boleslav B

1 Ocak 2018 yılında Mlada Boleslav

6 Temmuz 2018 yılında Pardubice

31 Aralık 2018 yılında Mlada Boleslav

16 Temmuz 2021 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2022 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2022 yılında Hradec Kralove

Jakub Klima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Klima şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Klima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFK Sadská (2006 - 2008)FK Mladá Boleslav (2008)TJ Sokol Pěčice (2008 - 2009)FK Mladá Boleslav (2009 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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