Jakub Kolan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kolan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kolan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kolan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kolan 3 Ağustos 2004 tarihinde Prudnik şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kolan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 18 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Kolan'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Kolan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kolan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Kolan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kolan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2020 yılında Lubin II

18 Ekim 2022 yılında Zaglebie Lubin

Jakub Kolan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kolan şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Kolan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.