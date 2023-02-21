Jakub Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kolar 16 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kolář şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kolar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jakub Kolar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Kolar'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kolar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kolar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zlin U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Zlin B

1 Temmuz 2020 yılında Fastav Zlin

Jakub Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kolar şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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