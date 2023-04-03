Jakub Kosar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kosar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kosar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kosar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kosar 20 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kosař şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kosar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Kosar'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Kosar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kosar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kosar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kosar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove U19

1 Ocak 2020 yılında Hr. Kralove B

Jakub Kosar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kosar şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Kosar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Malšovice (2008 - 2010)FC Hradec Králové (2010 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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