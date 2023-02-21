Jakub Kristan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kristan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kristan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kristan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kristan 5 Temmuz 2002 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Křišťan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kristan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jakub Kristan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Kristan'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kristan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kristan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kristan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kristan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

8 Şubat 2021 yılında Vlasim

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2022 yılında Teplice

16 Ocak 2023 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Teplice

Jakub Kristan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kristan şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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