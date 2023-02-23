Jakub Krzyzanowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Krzyzanowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Krzyzanowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Krzyzanowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Krzyzanowski 19 Ocak 2006 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Krzyżanowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Krzyzanowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jakub Krzyzanowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Krzyzanowski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Krzyzanowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Krzyzanowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Krzyzanowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Krzyzanowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Wisla Krakow

Jakub Krzyzanowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Krzyzanowski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Krzyzanowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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