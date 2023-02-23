Jakub Kuzdra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kuzdra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kuzdra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kuzdra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kuzdra 8 Aralık 1997 tarihinde Tarnów şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kuzdra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kuzdra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Jakub Kuzdra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Kuzdra'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kuzdra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kuzdra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kuzdra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kuzdra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Unia Tarnow

1 Temmuz 2015 yılında Piast Gliwice

7 Temmuz 2016 yılında Polonia Bytom

30 Haziran 2017 yılında Piast Gliwice

8 Temmuz 2017 yılında Bytovia Bytow

1 Temmuz 2019 yılında Warta Poznań

10 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

Jakub Kuzdra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kuzdra şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Kuzdra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jutrzenka Wierzchosławice, Unia Tarnów

Polonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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