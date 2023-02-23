Jakub Kwiatkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kwiatkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kwiatkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kwiatkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kwiatkowski 21 Mart 2003 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kwiatkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kwiatkowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jakub Kwiatkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Kwiatkowski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kwiatkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kwiatkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kwiatkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kwiatkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Legia U19

1 Temmuz 2020 yılında Legia II

1 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Jakub Kwiatkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kwiatkowski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Kwiatkowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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