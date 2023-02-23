Jakub Lewicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Lewicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Lewicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Lewicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Lewicki 17 Eylül 2005 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Lewicki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Lewicki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jakub Lewicki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Lewicki'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Lewicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Lewicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Lewicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Lewicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Jagiellonia II

15 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Jakub Lewicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Lewicki şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Lewicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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