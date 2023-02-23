Jakub Lukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Lukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Lukowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Lukowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Lukowski 25 Mayıs 1996 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Łukowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Lukowski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Jakub Lukowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Lukowski'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Lukowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Lukowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Lukowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Lukowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zawisza II

1 Temmuz 2013 yılında Zawisza

1 Temmuz 2016 yılında Wisla Plock

5 Ağustos 2016 yılında Olimpia Grudz.

30 Haziran 2017 yılında Wisla Plock

2 Temmuz 2019 yılında Olimpia Grudz.

31 Ağustos 2019 yılında Miedz Legnica

26 Şubat 2021 yılında Korona Kielce

Jakub Lukowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Lukowski şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Lukowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zawisza Bydgoszcz

Polonya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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