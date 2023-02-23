Jakub Lutostanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Lutostanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Lutostanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Lutostanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Lutostanski 17 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Lutostański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Lutostanski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mariusz Kulesza yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Lutostanski'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Lutostanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Lutostanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Lutostanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Lutostanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jagiellonia U19

1 Kasım 2020 yılında Jagiellonia II

19 Aralık 2020 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

Jakub Lutostanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Lutostanski şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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