Jakub Mackowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Mackowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Mackowiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Mackowiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Mackowiak 15 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Mackowiak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Mackowiak'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jakub Mackowiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Mackowiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ocak 2023 yılında Resovia
Jakub Mackowiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Mackowiak şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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