Jakub Milotinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Milotinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Milotinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Milotinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Milotinsky 16 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Milotínský şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Milotinsky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Lisen B futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen B takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jakub Milotinsky'nin SK Lisen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Milotinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Milotinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında SK Lisen
1 Temmuz 2017 yılında SK Lisen B
Jakub Milotinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Milotinsky şuan SK Lisen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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