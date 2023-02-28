Jakub Murko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Murko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Murko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Murko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Murko 26 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Murko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AS Trencin U19 futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Murko'nin AS Trencin U19 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.
Jakub Murko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Murko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında AS Trencin U19
Jakub Murko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Murko şuan AS Trencin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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