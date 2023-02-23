Jakub Myszor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Myszor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Myszor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Myszor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Myszor 7 Haziran 2002 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Myszor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Myszor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Jakub Myszor, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 29 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Myszor'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Myszor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Myszor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakub Myszor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Myszor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cracovia U19

29 Mayıs 2020 yılında Cracovia

Jakub Myszor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Myszor şuan Cracovia takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Myszor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GTS Bojszowy, MOSM Tychy, Stadion Śląski Chorzów, Cracovia

Polonya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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