Jakub Neubauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Neubauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Neubauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Neubauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Neubauer 12 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Neubauer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Neubauer'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Neubauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Neubauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Jakub Neubauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Neubauer şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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