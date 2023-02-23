Jakub Niedbala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Niedbala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Niedbala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Niedbala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Niedbala 11 Şubat 2004 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Niedbała şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Niedbala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Jakub Niedbala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Niedbala'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Niedbala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Niedbala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Niedbala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Niedbala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Piast U19

22 Şubat 2021 yılında Piast Gliwice II

15 Nisan 2022 yılında Piast Gliwice

Jakub Niedbala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Niedbala şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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