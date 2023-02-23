Jakub Niedzielski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Niedzielski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Niedzielski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Niedzielski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Niedzielski 12 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Niedzielski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Niedzielski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Niedzielski'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Niedzielski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Niedzielski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Niedzielski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Niedzielski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Skra II

31 Ağustos 2022 yılında Skra Czesto.

Jakub Niedzielski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Niedzielski şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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