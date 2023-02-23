Jakub Niewiadomski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Niewiadomski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Niewiadomski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Niewiadomski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Niewiadomski 9 Nisan 2002 tarihinde Koło şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Niewiadomski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Niewiadomski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Niewiadomski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Niewiadomski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Niewiadomski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Niewiadomski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Niewiadomski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lech U19

1 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan II

26 Şubat 2020 yılında Lech Poznan

22 Ocak 2021 yılında GKS Jastrzebie

31 Aralık 2021 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Jakub Niewiadomski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Niewiadomski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Niewiadomski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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