Jakub Nowakowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Nowakowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Nowakowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Nowakowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Nowakowski 11 Ekim 2001 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Nowakowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jakub Nowakowski'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Nowakowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Nowakowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Nowakowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Nowakowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Radomiak

8 Şubat 2021 yılında Bytovia Bytow

30 Haziran 2021 yılında Radomiak

Jakub Nowakowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Nowakowski şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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