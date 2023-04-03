Jakub Ondrousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Ondrousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Ondrousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Ondrousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Ondrousek 21 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Ondroušek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Ondrousek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Ondrousek'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Ondrousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Ondrousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FC Zlin U19
Jakub Ondrousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Ondrousek şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Bystřice pod Hostýnem (2013 - 2016)
FC Trinity Zlín (2016 - )
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