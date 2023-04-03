Jakub Ondrousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Ondrousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jakub Ondrousek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Ondrousek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.