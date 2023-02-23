Jakub Osobinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Osobinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Osobinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Osobinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Osobinski 13 Nisan 2000 tarihinde Skarżysko-Kamienna şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Osobiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Osobinski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Osobinski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Osobinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Osobinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Osobinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Osobinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Korona U19

18 Temmuz 2018 yılında Korona Kielce

19 Şubat 2022 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2023 yılında Korona Kielce

Jakub Osobinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Osobinski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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