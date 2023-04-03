Jakub Palenik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Palenik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Palenik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Palenik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Palenik 12 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Páleník şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Palenik Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Palenik'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Palenik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Palenik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Olomouc U19
Jakub Palenik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Palenik şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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