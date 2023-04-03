Jakub Parizek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Parizek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Parizek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Parizek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Parizek 10 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Pařízek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Parizek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Dynamo Ceske Budejovice B futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jakub Parizek'nin SK Dynamo Ceske Budejovice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Parizek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Parizek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Budejovice U19
1 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice B
13 Ağustos 2020 yılında FC Pisek
30 Haziran 2021 yılında C. Budejovice B
Jakub Parizek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Parizek şuan SK Dynamo Ceske Budejovice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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