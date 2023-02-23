Jakub Paszkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Paszkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Paszkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Paszkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Paszkowski 16 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Paszkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Paszkowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Paszkowski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Paszkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Paszkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Paszkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Paszkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Wigry Suw. II

29 Temmuz 2022 yılında Warta Poznań

Jakub Paszkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Paszkowski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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