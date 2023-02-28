Jakub Paur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Paur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Paur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Paur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Paur 4 Temmuz 1992 tarihinde Višňové şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Paur Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Jakub Paur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Paur'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Paur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jakub_paur/

Jakub Paur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Paur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Paur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Paur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2012 yılında MSK Zilina

15 Ağustos 2016 yılında AS Trencin

28 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Trnava

Jakub Paur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Paur şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Paur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

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