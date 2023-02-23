Jakub Piatek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Piatek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Piatek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Piatek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Piatek 28 Mayıs 1998 tarihinde Knurów şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Piątek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Piatek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Piatek'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Piatek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Piatek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Piatek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Piatek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Legia U19

1 Temmuz 2015 yılında Rakow

10 Mart 2017 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Jakub Piatek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Piatek şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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