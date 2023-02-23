Jakub Piotrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Piotrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Piotrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Piotrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Piotrowski 4 Ekim 1997 tarihinde Toruń şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Piotrowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Jakub Piotrowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Piotrowski'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Piotrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Piotrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakub Piotrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Piotrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chemik Bydgoszcz

1 Temmuz 2014 yılında Wda Swiecie

1 Ocak 2015 yılında Pogon II

1 Temmuz 2015 yılında Pogon Szczecin

22 Şubat 2017 yılında Stomil

30 Haziran 2017 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2018 yılında KRC Genk

6 Ocak 2020 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2020 yılında KRC Genk

28 Temmuz 2020 yılında F. Düsseldorf

28 Temmuz 2022 yılında Ludogorets

Jakub Piotrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Piotrowski şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Piotrowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chemik Bydgoszcz

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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