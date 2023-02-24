Jakub Plsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Plsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Plsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Plsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Plsek 13 Aralık 1993 tarihinde Jasenná şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Plšek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Plsek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Jakub Plsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Plsek'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Plsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Plsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Plsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Plsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sigma Olomouc

22 Ocak 2020 yılında Puskás AFC

Jakub Plsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Plsek şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Vsetín (2000-2007), SK Sigma Olomouc (2007-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.