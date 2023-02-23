Jakub Pochciol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Pochciol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Pochciol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Pochciol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Pochciol 26 Ağustos 2003 tarihinde Rydułtowy şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Pochcioł şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Pochciol Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Jakub Pochciol, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına - tarihinde katılmıştır. Jakub Pochciol'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jakub Pochciol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Pochciol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında ROW Rybnik II
1 Ağustos 2020 yılında ROW Rybnik
5 Ağustos 2022 yılında Gornik II
30 Haziran 2023 yılında ROW Rybnik
Jakub Pochciol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Pochciol şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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