Jakub Rajczykowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rajczykowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Rajczykowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Rajczykowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Rajczykowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rajczykowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Rajczykowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rajczykowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Rajczykowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Rajczykowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Rajczykowski 4 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur.  Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Rajczykowski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Rajczykowski'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Rajczykowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Rajczykowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Rajczykowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Rajczykowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rakow II

21 Temmuz 2022 yılında Rakow

Jakub Rajczykowski kimdir

Jakub Rajczykowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Rajczykowski şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Rajczykowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U18 takımında 22 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Rajczykowski nereli

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