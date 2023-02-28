Jakub Rakyta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rakyta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Rakyta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Rakyta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Rakyta 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Rakyta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young talents yapmaktadır. Jakub Rakyta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Rakyta'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jakub Rakyta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Rakyta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Rakyta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Rakyta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2021 yılında Ruzomberok

Jakub Rakyta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Rakyta şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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