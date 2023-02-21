Jakub Rezek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rezek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Rezek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Rezek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Rezek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rezek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Rezek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rezek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Rezek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Rezek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Rezek 29 Mayıs 1998 tarihinde Uherský Brod şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Rezek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Rezek'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Rezek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Rezek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Rezek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Rezek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Slovacko B

1 Ocak 2017 yılında Slovacko

26 Temmuz 2019 yılında Jihlava

31 Temmuz 2020 yılında Slovacko

19 Temmuz 2021 yılında Hradec Kralove

31 Aralık 2021 yılında Slovacko

22 Ocak 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2022 yılında Slovacko

19 Temmuz 2022 yılında Karvina

Jakub Rezek kimdir

Jakub Rezek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Rezek şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ČSK Uherský Brod (2004 - 2010)
FC FASTAV Zlín (2010 - 2011)
ČSK Uherský Brod (2011 - 2014)
SK Sigma Olomouc (2014)
1.FC Slovácko (2014 - 2015)

Jakub Rezek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Rezek nereli

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