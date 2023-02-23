Jakub Rzezniczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rzezniczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Rzezniczak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Rzezniczak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Rzezniczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rzezniczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Rzezniczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rzezniczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Rzezniczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Rzezniczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Rzezniczak 26 Ekim 1986 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Rzeźniczak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Rzezniczak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Rzezniczak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jakub Rzezniczak'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Rzezniczak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JakubRzezniczak

http://www.instagram.com/jakubrzezniczak25/

http://www.facebook.com/jakubrzezniczak/

Jakub Rzezniczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Rzezniczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jakub Rzezniczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Rzezniczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2004 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2006 yılında Widzew Lodz

30 Haziran 2007 yılında Legia Varşova

6 Temmuz 2017 yılında Karabağ

1 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

Jakub Rzezniczak kimdir

Jakub Rzezniczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Rzezniczak şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ŁKS Łódź, Widzew Łódź

Jakub Rzezniczak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 3 numaralı formasıyla 14 Aralık 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Rzezniczak nereli

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