Jakub Sangowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Sangowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Sangowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Sangowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Sangowski 11 Mart 2002 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Sangowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Sangowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Jakub Sangowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Sangowski'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Sangowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Sangowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Sangowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Sangowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Lechia U19

14 Ağustos 2020 yılında Z. Sosnowiec

1 Şubat 2021 yılında Cagliari U19

30 Haziran 2021 yılında Z. Sosnowiec

22 Temmuz 2021 yılında Warta Poznań

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Warta Poznań

Jakub Sangowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Sangowski şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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