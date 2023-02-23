Jakub Serafin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Serafin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Serafin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Serafin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Serafin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Serafin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Serafin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Serafin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Serafin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Serafin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Serafin 25 Mayıs 1996 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Serafin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Serafin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Jakub Serafin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Serafin'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Jakub Serafin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Serafin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Serafin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Serafin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Lech U19

1 Şubat 2014 yılında Lech Poznan II

14 Ekim 2014 yılında Lech Poznan

13 Temmuz 2015 yılında GKS Belchatow

31 Aralık 2015 yılında Lech Poznan

26 Ocak 2016 yılında Bytovia Bytow

30 Haziran 2017 yılında Lech Poznan

1 Ağustos 2017 yılında Haugesund

31 Ocak 2018 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia

12 Temmuz 2019 yılında P. Niepolomice

31 Temmuz 2020 yılında Cracovia

14 Ağustos 2020 yılında P. Niepolomice

Jakub Serafin kimdir

Jakub Serafin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Serafin şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GKS Stawiguda, Naki Olsztyn, Stomil Olsztyn, Lech Poznań

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Jakub Serafin nereli

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