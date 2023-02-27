Jakub Slowik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Slowik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Slowik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Slowik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Slowik 31 Ağustos 1991 tarihinde Nowy Sącz şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Słowik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Slowik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proneo Sports S.L. yapmaktadır. Jakub Slowik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Slowik'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Slowik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Slowik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Slowik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Slowik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Sparta Oborniki

1 Temmuz 2010 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2012 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2012 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2015 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2017 yılında Slask Wroclaw

2 Temmuz 2019 yılında Vegalta Sendai

9 Ocak 2022 yılında FC Tokyo

Jakub Slowik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Slowik şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Slowik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sandecja Nowy Sącz, MSP Szamotuły, Sparta Szamotuły

Polonya takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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