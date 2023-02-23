Jakub Snopczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Snopczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Snopczynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Snopczynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Snopczynski 5 Temmuz 2005 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Snopczynski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 25 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Snopczynski'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Snopczynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Snopczynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Snopczynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Snopczynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Kasım 2021 yılında Radomiak

Jakub Snopczynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Snopczynski şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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