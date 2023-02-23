Jakub Staniszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Staniszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Staniszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Staniszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Staniszewski 11 Temmuz 2005 tarihinde Lębork şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Staniszewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Staniszewski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jakub Staniszewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Staniszewski'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Staniszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Staniszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Staniszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Staniszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Arka Gdynia II

22 Şubat 2022 yılında Arka Gdynia

Jakub Staniszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Staniszewski şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Staniszewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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