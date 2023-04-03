Jakub Stichauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Stichauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Stichauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Stichauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Stichauer 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Štichauer şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Stichauer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Stichauer'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Stichauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Stichauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Pardubice U19
1 Ocak 2022 yılında Pardubice B
Jakub Stichauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Stichauer şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Česká Třebová (2010 - 2014)
FK Pardubice (2014 - 2021)
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