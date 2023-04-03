Jakub Surovcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Surovcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Surovcik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Surovcik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Surovcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Surovcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Surovcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Surovcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Surovcik 28 Haziran 2002 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Surovčík şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Surovcik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Jakub Surovcik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Surovcik'nin FK Jablonec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Surovcikboyu ve yaşı kaç

Jakub Surovcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Surovcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Surovcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Surovcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

11 Ağustos 2021 yılında Vlasim

31 Aralık 2021 yılında Slavia Prag B

10 Ocak 2022 yılında Jablonec

Jakub Surovcik kimdir

Jakub Surovcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Surovcik şuan FK Jablonec takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Meteor Praha (2008 - 2012)
SK Slavia Praha (2012 - 2020)

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Jakub Surovcik nereli

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