Jakub Swierczok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Swierczok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Swierczok kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Swierczok ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Swierczok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Swierczok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Swierczok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Swierczok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Swierczok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Swierczok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Swierczok 28 Aralık 1992 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Świerczok şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Swierczok Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Swierczok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Swierczok'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Swierczok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Swierczok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jakub Swierczok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Swierczok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pol. Bytom II

1 Temmuz 2011 yılında Polonia Bytom

1 Ocak 2012 yılında 1.FC K'lautern

23 Temmuz 2012 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2013 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2013 yılında K'lautern II

8 Ocak 2015 yılında Zawisza

1 Temmuz 2015 yılında Gornik Leczna

21 Temmuz 2016 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2017 yılında Zaglebie Lubin

19 Ocak 2018 yılında Ludogorets

17 Ağustos 2020 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2021 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice

20 Temmuz 2021 yılında Nagoya Grampus

10 Şubat 2023 yılında Zaglebie Lubin

Jakub Swierczok kimdir

Jakub Swierczok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Swierczok şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MOSM Tychy (2002-2003), Górnik Katowice (2003-2006), MOSM Tychy (2006-12/2006), Cracovia Kraków (1/2007-12/2007), SMS Kraków (1/2008-2008), Cracovia Kraków (2008-2009)

Jakub Swierczok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 24 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Swierczok nereli

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