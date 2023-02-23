Jakub Sypek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Sypek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Sypek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Sypek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Sypek 7 Nisan 2001 tarihinde Nysa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Sypek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Sypek'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Sypek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Sypek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Sypek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Sypek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2019 yılında Lubin II

3 Temmuz 2020 yılında Zaglebie Lubin

13 Ağustos 2021 yılında Gornik Polk.

20 Ocak 2022 yılında Zaglebie Lubin

12 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Jakub Sypek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Sypek şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Sypek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zaglebie Lubin (-2019)

Polonya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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