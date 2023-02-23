Jakub Szrek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Szrek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Szrek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Szrek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Szrek 25 Ağustos 1997 tarihinde Żary şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Szrek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Szrek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adam Jarmołowicz yapmaktadır. Jakub Szrek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Szrek'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Szrek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Szrek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Szrek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Szrek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UKP Zielona Góra

1 Ocak 2015 yılında Legia II

17 Şubat 2017 yılında Pogon Siedlce

31 Aralık 2018 yılında Legia II

10 Şubat 2019 yılında Blekitni

12 Ağustos 2020 yılında Odra Opole

Jakub Szrek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Szrek şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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