Jakub Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Szymanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Szymanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Szymanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Szymanski 5 Temmuz 2002 tarihinde Opoczno şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Szymański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Szymanski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Jakub Szymanski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Szymanski'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Szymanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Szymanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Szymanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Szymanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Gornik II

13 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Jakub Szymanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Szymanski şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Szymanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ceramika Opoczno

Polonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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